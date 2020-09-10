Динамо Киев – Александрия. Прогноз на матч (10.09.2017)

Киевское Динамо примет Александрию в матче 8-го тура Чемпионата Украины. Столичный клуб продал в дортмундскую Боруссию Андрея Ярмоленко и пока не совсем понятно, кто же должен его заменить, возложить на себя лидерские полномочия.





А лидер сейчас Динамо нужен, ведь команда в который раз ведет борьбу с донецким Шахтером за чемпионство и пока уступает «горнякам» два очка. Но, что примечательно, киевляне и забили больше, и пропустили меньше, к тому же у Динамо есть одна игра в запасе.





По-прежнему команда Хацкевича остается единственной, которая в чемпионате пока не проигрывала, не потерпят неудачу динамовцы и сейчас, хоть им противостоит довольно серьезный соперник, участвующий, например, в квалификации Лиги Европы. Александрии совсем чуть не хватило, чтобы одолеть БАТЭ и пройти в групповую стадию турнира, но это наверняка не сломило команду, а сделала еще сильнее, хоть и результаты пока говорят о противопенном.

Скорее всего, Александрия даст бой Динамо и, возможно, продержится первый тайм, но в начале второй 45-минутке обязательно пропустит, после чего уже не отыграется.