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Ахмат – Локомотив. Прогноз на матч (10.09.2017)
Дата события: 10 сентября 19:00

Ахмат примет Локомотив в матче 9-го тура российской Премьер-Лиги. Практически треть чемпионата позади и «железнодорожники» находятся в турнирной таблице явно выше, чем могли рассчитывать. Да, Локомотив действующий обладатель Кубка России, а значит, команда довольно сильная, но на дистанции у москвичей много конкурентов, явно не слабее их.


Ахмат с натяжкой можно причислить к конкурентам, тем более что клуб из Грозного располагается на 7-й строчке в таблице и отстает от Локомотива всего на 7 очков. То есть, в случае домашней виктории, Ахмат приблизится к Локомотиву на расстояние 4-х пунктов, заодно подвинут, например, Рубин или Краснодар.


Вот только букмекеры отдают Ахмату совсем небольшое предпочтение, что обусловлено в том числе результатами в предыдущих очных встречах команд. В декабре 2016-го года Локомотив на своем поле без особых проблем обыграл тогда еще Терек 2:0, а в Грозном менее чем за полгода до этого был зафиксирован счет 1:1. Предположим, что и сейчас команды сильнейшего не выявят.

Предлагаем сделать ставку на исход «ничья» за высокий коэффициент 3,13 от букмекерской конторы 1хбет.
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