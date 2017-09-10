Уфа – Краснодар. Прогноз на матч (10.09.2017)

Уфа примет Краснодар в матче 9-го тура российской Премьер-Лиги. Гости по предстоящей встрече вылетели из Лиги Европы, а значит, могут полностью сосредоточиться на чемпионате, по итогам которого перед командой стоит задача попасть как минимум в пятерку лучших. На данный момент Краснодар именно на 5-й строчке, но при определенных раскладах в скором времени может оказаться в тройке.





Для этого нужно обыгрывать Уфу и это минимум, впрочем, даже на выезде краснодарцы выглядят фаворитами. В последнее время они довольно часто побеждали, а вот Уфа в 4-х поединках потерпела 2 поражения при 2-х ничьих.





Если говорить исключительно об очных встречах, то в прошлом сезоне оба поединка не выявили лучшего – нулевые ничьи как в Уфе, так и в Краснодаре. Во многом стиль игры уфимцев предопределили результат тех матчей, то постоянно так явно происходить не будет, тем более и Уфе нужно выходить из кризиса, если, конечно, команда имеет какие-либо амбиции. Прогноз – Уфа даст бой, отличится, но в итоге уступит сопернику в один мяч.



