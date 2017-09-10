Динамо Москва – Зенит. Прогноз на матч (10.09.2017)

Московское Динамо примет питерский Зенит в матче 9-го тура российской Премьер-Лиги. В турнирной таблице чемпионата команда Роберто Манчини уверенно лидирует, пока не проиграв ни разу. А вот в пассиве столичного клуба уже четыре неудачи, в том числе динамовцы проиграли в прошлом туре Краснодару в гостях 2:0.





Предположим, что и Зенит не оставит шансов сопернику, если не разгромив того, то обыграв с разницей, например, 2 мяча. Питерцы сейчас на порядок сильнее Динамо, что фаворит и должен доказать довольно быстро. Скорее всего, Зенит выиграет в стартовой 45-минутке, а после продолжит контролировать ход игры, лишний раз, впрочем, не рискую.





В сезоне 2015/2016 команда играли последний раз и тогда на выезде Зенит разгромил Динамо 3:0. С высокой долей вероятности не пропустит Зенит снова, особенно, если поставит перед собой цель надежно отыграть в обороне и не допустить ошибок, свойственных командам, действующих с большим количеством игроков впереди. Прогноз – виктория гостей 2:0.