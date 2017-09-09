Барселона – Эспаньол. Прогноз на матч (09.09.2017)

Каталонское дерби состоится в рамках 3-го тура испанской Примеры – Барселона примет Эспаньол. Сейчас «сине-гранатовые» переживают не лучшие времена, но команду пополнил Дембеле и, возможно, это станет довольно существенным шагом для выхода из кризиса.

Хотя в чемпионате Барселона стартовала так, как от нее и ждали, победив дважды, тогда как мадридский Реал и Атлетико очки потеряли. Барселона пока не пропускала, но и забила дважды – это меньше, чем случалось обычно.

Против Эспаньола Барса может столкнуться с проблемой создания голевых моментов, ведь соперник способен грамотно действовать в обороне, не подпуская игроков Барселоны к опасной близости к воротам, когда тот же Месси или Суарес находятся с мячом.

Впрочем, рано или поздно фаворит найдет лазейки и забьет, предположим, что случиться это ближе к перерыву или уже во второй половине встречи. Отсюда и прогноз на умеренное количество забитых мячей в поединке, например, их в итоге окажется не больше трех. Максимально, на что может рассчитывать Барселона – виктория с разницей в три мяча.