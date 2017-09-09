Реал Мадрид – Леванте. Прогноз на матч (09.09.2017)

Мадридский Реал примет Леванте в матче 3-го тура испанской Примеры. В прошлом поединке чемпионата «королевский клуб» поделили очки с другим представителем Валенсии, а именно с одноименной командой – ничья 2:2. Но все равно Реал показал отличную игру, а не победил лишь по причине низкой реализации голевых моментов, что с мадридцами случается, хоть и редко.





Точнее сказать – Реал настолько много создает, что даже имея средний процент реализации, громит своих соперников. С высокой долей вероятности повержен с крупным счетом будет и Леванте, ведь Реал сыграет на своем поле, да и турнирное положение обязывает команды выигрывать, любит же Реал это делать уверенно.





Прошлый сезон Леванте пропускал, вылетев в Сегунду, а до этого команда регулярно по два поединка в сезоне проигрывала Реалу, впрочем, громил фаворит соперника не более, чем в 50-ти процентах матчей. Предположим, что на грани разгрома окажется Леванте и сейчас, по крайней мере, после первого тайма, в котором Реал включится на полную мощь, так покажется.