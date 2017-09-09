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Спартак Москва – Рубин. Прогноз на матч (09.09.2017)
Дата события: 09 сентября 19:00

Спартак Москва примет Рубин в матче 9-го тура российской Премьер-Лиги. Столичный клуб неудачно начал сезон, будучи действующим чемпионом набрав только 9 очков в 8-ми поединках. Даже у менее грозного (если судить по составу и достижениям в последнее время) соперника по предстоящей встрече на 5 пунктов больше, и Рубин находится в группе преследователей питерского Зенита и московского Локомотива.


Пауза на игры сборных, возможно, негативно скажется на выступление Рубина, который пребывал в отличной форме, а сейчас состояние команда не совсем понятно. А вот Спартаку перерыв был нужен, так как команда все чаще теряла очки, постепенно опускаясь в глубину таблицы.


С новыми силами «красно-белые» на своем поле наверняка будут владеть ощутимым преимуществом добьются поставленной цели, а именно, забить Рубину до перерыва, после чего действовать будет в разы легче, отталкиваясь уже от результата на табло. Предположим, что стартовую 45-минутку Спартак выиграет, с учетом на такой прогноз и стоит выбирать ставку на игру.

Предлагаем сделать ставку на исход «московский Спартак забьет в первом тайме» за высокий коэффициент 2,00 от букмекерской конторы 1хбет.
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