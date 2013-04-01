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Сток Сити – Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч (09.09.2017)
Дата события: 09 сентября 19:30

Сток Сити примет Манчестер Юнайтед в матче 4-го тура английской Премьер-Лиги. Старт нового сезона повлиял значительно на котировки букмекерских контор – теперь «Красные дьяволы» считаются едва ли не главными фаворитами в борьбе за чемпионство. Обусловлены коэффициенты мощной игрой команды Жозе Моуриньо в трех стартовых турах, хотя наверняка еще рано говорить о возможностях Юнайтед, тем более команда учувствует в нескольких турнирах.


Совсем скоро Юнайтед предстоит сражаться на групповом этапе Лиги Чемпионов, календарь для игроков манкунианцев сложный еще и потому, что многие из них только вернулись из своих национальных сборных. Предположим, что оптимальной, как было ранее, игра Юнайтед против Стока не окажется и фаворит поединка хотя бы однажды пропустит от скромного, но мотивированного на старте сезона соперника.


Например, в прошлом сезоне Сток Сити не проиграл Манчестер Юнайтед как дома, так и на выезде, причем оба матча завершились вничью 1:1. В какой-то момент игрового времени и сейчас такой счет будет на табло, вот только в итоге Юнайтед дожмет соперника, такой прогноз.

Предлагаем сделать ставку на исход «Манчестер Юнайтед забьет 1 или 2 мяча» за коэффициент 1,70 от букмекерской конторы Париматч.
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