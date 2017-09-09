Эвертон – Тоттенхэм. Прогноз на матч (09.09.2017)

Эвертон примет Тоттенхэм в матче 4-го тура английской Премьер-Лиги. Команды на данный момент набрали равное количество очков и располагаются в середине турнирной таблицы, что не может их устраивать.





В предстоящей встрече и Эвертон и Тоттенхэм ставят перед собой цель победить, но сделать это будет как одним, так и другим очень тяжело, рискнем предположить, что ничейный исход здесь даже более ожидаем, чем виктория «ирисок» или «шпор».





Букмекеры же небольшое предпочтение отдают представителям Лондона, впрочем, во многом потому, что в последние годы Тоттенхэм выступает стабильно хорошо, особенно, если говорить исключительно о Премьер-Лиге.





В этом турнире в прошлом сезоне Тоттенхэм на своем поле обыграл Эвертон 3:2, а вот поединок в Ливерпуле сильнейшего не выявил – ничья 1:1. С высокой долей вероятности и в предстоящем матче будет зафиксирован результат 1:1, но не стоит исключать и минимальной виктории Тоттенхэма или Эвертона 2:1, с такой подстраховкой и стоит выбирать ставку на игру.