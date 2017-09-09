Лестер – Челси. Прогноз на матч (09.09.2017)

Лестер примет Челси в матче 4-го тура английской Премьер-Лиги. В турнирной таблице чемпионата «синие» располагаются на 6-й строчке, но могла команда быть выше, если бы не обидное поражение в стартовом туре от скромного Бернли 2:3. После этого Челси обыграл куда более сильных соперников, забивая в их ворота по 2 мяча.





А Лестер пропустил дважды в прошлом туре от Манчестер Юнайтед, и ведь «лисы» еще хорошо отделались, так как «Красные дьяволы» до этого наколотили 8 мячей в двух поединках, а с Лестером не реализовали пенальти. Челси, возможно, и не находится в столь же впечатляющей форме, как Манчестер Юнайтед, но все-таки действующий чемпион Англии способен сыграть против Лестера результативно, хоть и пройдет матч на выезде.





В прошлом сезоне в гостях Челси не оставил Лестеру даже минимальных шансов, деклассировав соперника 3:0. С таким же счетом завершился и поединок команд в Лондоне ранее, выиграл Челси и во встрече за Суперкубок Англии прошлого сезона, отличившись в сумме 4 раза.





Учитывая такие цифры и ожидания перед поединком, стоит здесь рассмотреть вариант на «верх» по голам, который будет достигнут во многом благодаря Челси.