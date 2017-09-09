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Лестер – Челси. Прогноз на матч (09.09.2017)
Дата события: 09 сентября 17:00

Лестер примет Челси в матче 4-го тура английской Премьер-Лиги. В турнирной таблице чемпионата «синие» располагаются на 6-й строчке, но могла команда быть выше, если бы не обидное поражение в стартовом туре от скромного Бернли 2:3. После этого Челси обыграл куда более сильных соперников, забивая в их ворота по 2 мяча.


А Лестер пропустил дважды в прошлом туре от Манчестер Юнайтед, и ведь «лисы» еще хорошо отделались, так как «Красные дьяволы» до этого наколотили 8 мячей в двух поединках, а с Лестером не реализовали пенальти. Челси, возможно, и не находится в столь же впечатляющей форме, как Манчестер Юнайтед, но все-таки действующий чемпион Англии способен сыграть против Лестера результативно, хоть и пройдет матч на выезде.


В прошлом сезоне в гостях Челси не оставил Лестеру даже минимальных шансов, деклассировав соперника 3:0. С таким же счетом завершился и поединок команд в Лондоне ранее, выиграл Челси и во встрече за Суперкубок Англии прошлого сезона, отличившись в сумме 4 раза.


Учитывая такие цифры и ожидания перед поединком, стоит здесь рассмотреть вариант на «верх» по голам, который будет достигнут во многом благодаря Челси.

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал голов Челси больше 1,5» за высокий коэффициент 1,79 от букмекерской конторы Париматч.
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