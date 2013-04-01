Манчестер Сити – Ливерпуль. Прогноз на матч (09.09.2017)

Манчестер Сити примет Ливерпуль в матче 4-го тура английской Премьер-Лиги. Против своего бывшего клуба не сыграет этой встрече Рахим Стерлинг, но и без него атака «горожан» выглядит впечатляюще, а букмекеры отдают явное предпочтение Сити.





На данный момент Ман Сити и Ливерпуль набрали равное количество очков и занимают, соответственно, 4-е и 2-е место. «Красные» в начале сезона чуть более результативны, хотя манкунианцы еще не набрали оптимальную форму, как кажется, особенно что касается атакующих игры.





Но рано или поздно Ман Сити добьется виктории с разгромным счетом, вполне возможно, что случиться это в предстоящей встрече, хоть и противостоять «горожанам» будет довольно сильный и именитый Ливерпуль, который не отличается «ровной игрой». То есть, команда Юргена Клоппа вполне может провалить поединок и, например, проиграть крупно, вот только более реальным кажется ничейный исход либо же виктория фаворита с разницей в 1 мяч. Его и следует рассмотреть в качестве основного варианта для ставки.