Леганес – Хетафе. Прогноз на матч (09.09.2017)

Леганес примет Хетафе в матче 3-го тура испанской Примеры. После двух проведенных поединков Леганес находится в группе лидеров, а именно занимает третью строчку турнирной таблицы, выиграв оба раза.





Лишь три команды пока не пропускали и среди них Леганес, что свидетельствует о надёжности обороны команды или же об осторожном стиле ведения игры. Против Хетафе же придется действовать с позиции силы, ну или хотя бы на своем поле предпринимать попытки выходить вперед.





Хетафе довольно сложно забить, но и сама команда сейчас не может создавать много моментов, соответственно, и забивать в больших количествах. Хорошо, если на выезде против Леганеса Хетафе забьет два мяча, но более реальный вариант – один мяч в исполнении гостей поединка.





Довольно давно команды не пересекались друг с другом, а когда это последний раз случалось, был зафиксирован ничейный счет 0:0. Такой результат возможен и сейчас, хотя не менее логичной выглядит минимальная виктория одного из коллективов 1:0.