Мец – ПСЖ. Прогноз на матч (08.09.2017)

Мец примет ПСЖ в матче 5-го тура французской Лиги 1. Ди Мария, Лукас Моура наверняка не сыграют по причине травм против скромного соперника не его поле, точно не поможет своей команде дисквалифицированный Вератти. Но ПСЖ не может не котироваться выше Меца, тем более ряды столичного клуба после Неймара пополнил и другой мега-дорогой игрок – Мбаппе.





В предстоящей встрече с высокой долей вероятности оба появятся на поле, а значит, атакующая мощь у ПСЖ будет настолько серьезная, сто вполне можно рассчитывать на голевую феерию от парижан, соответственно, на победу.





ПСЖ лидирует в турнирной таблице чемпионата, но команда впереди Монако лишь по дополнительным показателям, а именно у парижан меньше пропущенных мячей. Предположим, что после встречи с Мецом ПСЖ выйдет вперед еще и по забитым голам, скорее всего, фаворит отправит в сетку ворота хозяев не менее 2-х мячей, а именно такой минимальный показатель ПСЖ в новом сезоне.





Не стоит забывать, что Мец с нулем очков располагается на последней строчке турнирной таблицы, а в очных встречах команда всегда уступает ПСЖ, пропуская по 2-3 мяча. Рискнем выбрать вариант ставки на высокую фору, сопоставив все «за» и «против».