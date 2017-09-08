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Гамбург – РБ Лейпциг. Прогноз на матч (08.09.2017)
Дата события: 08 сентября 21:30

Гамбург примет РБ Лейпциг в матче 3-го тура немецкой Бундеслиги. Совсем скоро Лейпцигу предстоит стартовать в Лиге Чемпионов, а совсем недавно команда только оказалась в элите немецкого футбола. Сейчас же Лейпциг котируется довольно высоко, например, он явный фаворит гостевой встречи против опытного представителя Бундеслиги, имеющего в активе множество достижений.


К ним можно отнести и разгромную победу в прошлом сезоне над Лейпцигом, причем команда разгромила будущего серебряного призера чемпионата на выезде (3:0). Но виктория была «местью» за поражение на своем поле несколькими месяцами раньше – в первом круге Лейпциг в гостях выиграл 4:0.


Предположим, что в предстоящей встрече забивать будут уже оба коллектива, ведь Гамбург, будучи аутсайдером встречи, выиграл в двух стартовых матчах и явно не планирует останавливаться, а значит, вновь сыграет с прицелом на викторию, а атаку. Лейпциг же в прошлом туру чемпионата отправил 4 мяча в ворота Фрайбурга, да и с Шальке команда имела моменты, но не реализовав их, уступила с сухим счетом. Сейчас Лейпциг забьет и не проиграет.

Предлагаем сделать ставку на исход «обе команды забьют и Лейпциг не проиграет» за высокий коэффициент 2,10 от букмекерской конторы 1хбет.
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