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Дерби Каунти – Халл Сити. Прогноз на матч (08.09.2017)
Дата события: 08 сентября 21:45

Дерби Каунти примет Халл Сити в матче 6-го тура Чемпионшипа. Во второй по значимости лиге Англии команды надеются не задерживаться, особенно это касается «тигров», которые в последнее время довольно часто, вылетая из Премьер-Лиги, совсем скоро возвращаются в элиту.


На данный момент Халл Сити располагается на 8-й строчке турнирной таблицы, имея в своем активе лучший показатель забитых мячей – 12. Атака команды сверкает, и это несмотря на огромные перестроение в период трансферов. Почти весь основной состав «тигров» прошлого сезона не представлен сейчас, а новому главному тренеру Халла Леониду Слуцкому приходится строить команду практически с нуля.


Дерби Каунти также неплохо начал сезон, но все же команда не так здорово выглядит в атаке, как соперник по предстоящей встрече. А вот пропускают коллективы одинаково – чуть более 1-го мяча за игру, предположим, что и Дерби Каунти и Халл Сити забьют в очной встрече.


Но победит Халл Сити, хоть «тигры» выступят в качестве аутсайдеров. Кажется, что обновленный Халл способен уже сейчас претендовать на более высокие места, чем те, на которых команда сейчас. Если Халл Сити продемонстрирует ту же игру в атаке, что и прежде, то выиграет поединок у Дерби Каунти, например, 3:1.

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал голов Халл Сити больше 1» за высокий коэффициент 1,56 от букмекерской конторы 1хбет.
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