Дерби Каунти – Халл Сити. Прогноз на матч (08.09.2017)

Дерби Каунти примет Халл Сити в матче 6-го тура Чемпионшипа. Во второй по значимости лиге Англии команды надеются не задерживаться, особенно это касается «тигров», которые в последнее время довольно часто, вылетая из Премьер-Лиги, совсем скоро возвращаются в элиту.





На данный момент Халл Сити располагается на 8-й строчке турнирной таблицы, имея в своем активе лучший показатель забитых мячей – 12. Атака команды сверкает, и это несмотря на огромные перестроение в период трансферов. Почти весь основной состав «тигров» прошлого сезона не представлен сейчас, а новому главному тренеру Халла Леониду Слуцкому приходится строить команду практически с нуля.





Дерби Каунти также неплохо начал сезон, но все же команда не так здорово выглядит в атаке, как соперник по предстоящей встрече. А вот пропускают коллективы одинаково – чуть более 1-го мяча за игру, предположим, что и Дерби Каунти и Халл Сити забьют в очной встрече.





Но победит Халл Сити, хоть «тигры» выступят в качестве аутсайдеров. Кажется, что обновленный Халл способен уже сейчас претендовать на более высокие места, чем те, на которых команда сейчас. Если Халл Сити продемонстрирует ту же игру в атаке, что и прежде, то выиграет поединок у Дерби Каунти, например, 3:1.