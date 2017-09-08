Гамильтон – Селтик. Прогноз на матч (08.09.2017)

Гамильтон примет Селтик в матче 5-го тура шотландской Премьер-Лиги. На данный момент Селтик не лидирует в турнирной таблице чемпионата, так как главный фаворит в борьбе за трофей однажды потерял очки, тогда как Абердин все без исключения матчи выиграл.





Гамильтон также неплохо начал сезон, в четырех стартовых встречах набрав 7 пунктов, что является 4-м показателем лиги. Если команда надежно отыграет в обороне против Селтика, то зацепится за очки, особенно в случае хотя бы одного забитого мяча в ворота гранда.





Вот только довольно давно Гамильтон не огорчал Селтик, например, в предыдущих трех очных встречах команда уступала сопернику всухую – 2:0, 3:0, 1:0. То есть, более крупным разгромом, нежели 3:0 Селтик не учинял Гамильтону, но это если говорить а последних матчах, а не про поединки последнего времени. В январе 2016-го, что было не так давно, на своем поле Селтик деклассировал Гамильтон 8:1, великолепно отыграв в стартовой 45-минутке.





Предположим, что сейчас Селтик сделает акцент на мощное начала и хотя бы однажды отличиться против довольно скромного соперника.