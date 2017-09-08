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Амкар – ЦСКА. Прогноз на матч (08.09.2017)
Дата события: 08 сентября 17:30

Пермский Амкар примет столичный ЦСКА в матче 9-го тура российской Премьер-Лиги. Поединки сборных уже завершились, соответственно, их игроки вернулись в свои команды. Но таковых, конечно, в Амкаре нет, а если кто-то и вызывается, то далеко не в топовые сборные или же футболисты не на ведущих ролях своих национальных команд.


Про ЦСКА подобное сказать нельзя, хотя сейчас состав у «армейцев» не столь насыщен «сборниками», как было раньше. И все равно москвичи находятся в чуть более сложных условиях, нежели Амкар, ко всему прочему «армейцы» предстоящую встречу проведут на выезде.


Амкар после неудачное серии без побед в прошлом туре добился виктории, на выезде одолев тульский Арсенал. Пермяки все равно остались на последней строчке турнирной таблицы, но есть уверенность в том, что команда от матча к матчу будет прибавлять и постепенно поднимется выше.


Хозяева обязаны в предстоящей встрече дать бой фавориту, а сделать это можно будет, если надежно отыграть в обороне. Наверняка лишний раз Амкар не рискнет в матче, а сыграет от соперника, полностью отдав тому инициативу. При такой игре как минимум в первом тайме голов в изобилии ждать не стоит.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал 1-го тайма меньше 1» за коэффициент 1,87 от букмекерской конторы 1хбет.
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