Амкар – ЦСКА. Прогноз на матч (08.09.2017)

Пермский Амкар примет столичный ЦСКА в матче 9-го тура российской Премьер-Лиги. Поединки сборных уже завершились, соответственно, их игроки вернулись в свои команды. Но таковых, конечно, в Амкаре нет, а если кто-то и вызывается, то далеко не в топовые сборные или же футболисты не на ведущих ролях своих национальных команд.





Про ЦСКА подобное сказать нельзя, хотя сейчас состав у «армейцев» не столь насыщен «сборниками», как было раньше. И все равно москвичи находятся в чуть более сложных условиях, нежели Амкар, ко всему прочему «армейцы» предстоящую встречу проведут на выезде.





Амкар после неудачное серии без побед в прошлом туре добился виктории, на выезде одолев тульский Арсенал. Пермяки все равно остались на последней строчке турнирной таблицы, но есть уверенность в том, что команда от матча к матчу будет прибавлять и постепенно поднимется выше.





Хозяева обязаны в предстоящей встрече дать бой фавориту, а сделать это можно будет, если надежно отыграть в обороне. Наверняка лишний раз Амкар не рискнет в матче, а сыграет от соперника, полностью отдав тому инициативу. При такой игре как минимум в первом тайме голов в изобилии ждать не стоит.