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Андерсон – Карреньо-Буста. Прогноз на матч (08.09.2017)
Дата события: 08 сентября 23:00

Кевин Андерсон сыграет с Пабло Карреньо-Буста в матче ½ финала Открытого чемпионата США. Для обоих теннисистов сам факт выхода в полуфинал может считаться феноменальным успехом, а ведь кто-то из них поборется за трофей в главном поединке турнира.


Букмекеры считают, что финалистом окажется Андерсон, то есть, представитель Южной Африки окажется сильнее в предстоящей встрече с Карреньо-Буста. А ведь испанец выше Андерсона в мировом рейтинге, а именно опережает соперника на 13 позиций, да и на Открытом чемпионате США Пабло еще не отдал ни единого сета никому, тогда как Андерсон испытал некоторые сложности в 1/8 и ¼ финала.


Ранее Андерсон и Карреньо-Буста пересекались только дважды и оба раза уверенно побеждал африканец. С высокой долей вероятности такой же исход (виктория фаворита) будет зафиксирован и сейчас, но многое зависит от функциональной и психологической подготовки соперников. На кону финал, а значит, рисковать ни один ни другой не станет, а в осторожной игре Андерсон выиграет – как минимум в стартовом сете.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа Андерсона в первом сете» за высокий коэффициент 1,53 от букмекерской конторы Вильям Хилл.
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