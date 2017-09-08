Винус Уильямс – Стивенс. Прогноз на матч (08.09.2017)

Винус Уильямс сыграет со Слоан Стивенс в матче ½ финала Открытого чемпионата США. Уже очень давно старшая сестра Уильямс дебютировала на этом турнире и добивалась успехов американка неоднократно, вот и сейчас Винус котируется высоко.





Против нее выступит молодая Слоан Стивенс, которая на данный момент находится в топ-100 мирового рейтинга, а именно на 89-й строчке. Для американки сам факт выхода в полуфинал престижного турнира, да еще и домашнего, можно назвать огромным успехом, вряд ли Стивенс в противостоянии с более сильной и титулованной соперницей поборется за победу.





Хотя ранее Стивенс оказалась сильнее Уильямс в единственной очной встрече – в мае 2015-го года Слоан неожиданно выбила Винус в 1/64 финала Открытого чемпионата Франции, причем в двух сетах – 7:6, 6:1.





Предположим, что повторить успех Стивенс не удастся, более того, она отдаст Уильямс оба сета, возможно, даже не превзойдет отметку 10 выигранных геймов. Для ставки все же лучше выбирать вариант с подстраховкой.