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Нью-Йорк Сити – Канзас Сити. Прогноз на матч (07.09.2017)
Дата события: 07 сентября 02:30

Нью-Йорк Сити примет Канзас Сити в матче МЛС. Команды выступают в разных конференциях, но оба коллектива на данный момент успешны в своих зонах. Нью-Йорк занимает вторую строчку турнирной таблицы Восточной конференции, выиграв в предыдущих трех встречах из четырех. А вот Канзас Сити, несмотря га второе место на Западе, в последнее время даже проигрывал, например, команда уступила в гостях Сиэтлу.


Кстати, у Нью-Йорка-то поражений больше, чем у Канзаса, но лишь потому, что его соперник по предстоящей встрече очень часто играет вничью – практически в каждом втором поединке с участием Канзаса она случается. Поделить очки коллективы могут и сейчас, по крайней мере, на ничью у букмекеров не слишком высокий коэффициент, что обусловлено примерным равенством команд.


Чуть более года назад на своем поле Канзас Сити победил 3:1, а в марте 2015-го команда выиграла минимально на выезде (1:0). Такая статистика явно не радует Нью-Йорк Сити и хозяева хотели бы взять в некотором смысле реванш, обыграв соперника в предстоящем матче уверенно. А для этого как минимум нужно сыграть рискованно, открыто, что и предполагает высокую результативность.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча больше 2» за высокий коэффициент 1,45 от букмекерской конторы 1хбет.
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