Нью-Йорк Сити – Канзас Сити. Прогноз на матч (07.09.2017)

Нью-Йорк Сити примет Канзас Сити в матче МЛС. Команды выступают в разных конференциях, но оба коллектива на данный момент успешны в своих зонах. Нью-Йорк занимает вторую строчку турнирной таблицы Восточной конференции, выиграв в предыдущих трех встречах из четырех. А вот Канзас Сити, несмотря га второе место на Западе, в последнее время даже проигрывал, например, команда уступила в гостях Сиэтлу.





Кстати, у Нью-Йорка-то поражений больше, чем у Канзаса, но лишь потому, что его соперник по предстоящей встрече очень часто играет вничью – практически в каждом втором поединке с участием Канзаса она случается. Поделить очки коллективы могут и сейчас, по крайней мере, на ничью у букмекеров не слишком высокий коэффициент, что обусловлено примерным равенством команд.





Чуть более года назад на своем поле Канзас Сити победил 3:1, а в марте 2015-го команда выиграла минимально на выезде (1:0). Такая статистика явно не радует Нью-Йорк Сити и хозяева хотели бы взять в некотором смысле реванш, обыграв соперника в предстоящем матче уверенно. А для этого как минимум нужно сыграть рискованно, открыто, что и предполагает высокую результативность.