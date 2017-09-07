Алькоркон – Леонеса. Прогноз на матч (07.09.2017)

Алькоркон примет клуб Леонеса в матче 1/64 финала Кубка Испании. Обе команды представляют Сегунду, причем располагаются они на данный момент в турнирной таблице чемпионата совсем рядом – Алькоркон на 8-й строчке, тогда как Леонеса на 5-м месте.





Несмотря на несколько более удачный старт сезона, в очной дуэли в рамках Кубка Короля букмекеры предпочтение отдают Алькоркону, который, впрочем, сыграет на своем поле, а значит, котировки можно объяснить этим.





На правах хозяев Алькоркон наверняка завладеет преимуществом, которое рано или поздно принесет команде забитый мяч. Предположим, что именно Алькоркон откроет счет в поединке, а Леонеса только после этого заиграет в атаку. Стартовая 45-минутка же не должна оказаться слишком результативной, ведь гости большими силами будут обороняться, а хозяевам придется нелегко в попытках вскрыть оборону соперника.





Скорее всего, вторая половина поединка подарит большее количество голов, но ставку все равно лучше сделать на первый тайм, выбрав вариант, например, на количество мячей меньше 2-х. Прогноз – ничья 0:0 до перерыва.