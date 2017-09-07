13:18 (+3) 06 September 2017
Логин
Пароль
Регистрация! Забыли пароль?
Алькоркон – Леонеса. Прогноз на матч (07.09.2017)
Дата события: 07 сентября 21:00

Алькоркон примет клуб Леонеса в матче 1/64 финала Кубка Испании. Обе команды представляют Сегунду, причем располагаются они на данный момент в турнирной таблице чемпионата совсем рядом – Алькоркон на 8-й строчке, тогда как Леонеса на 5-м месте.


Несмотря на несколько более удачный старт сезона, в очной дуэли в рамках Кубка Короля букмекеры предпочтение отдают Алькоркону, который, впрочем, сыграет на своем поле, а значит, котировки можно объяснить этим.


На правах хозяев Алькоркон наверняка завладеет преимуществом, которое рано или поздно принесет команде забитый мяч. Предположим, что именно Алькоркон откроет счет в поединке, а Леонеса только после этого заиграет в атаку. Стартовая 45-минутка же не должна оказаться слишком результативной, ведь гости большими силами будут обороняться, а хозяевам придется нелегко в попытках вскрыть оборону соперника.


Скорее всего, вторая половина поединка подарит большее количество голов, но ставку все равно лучше сделать на первый тайм, выбрав вариант, например, на количество мячей меньше 2-х. Прогноз – ничья 0:0 до перерыва.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал 1-го тайма меньше 1» за высокий коэффициент 1,85 от букмекерской конторы Париматч.
Сделать ставку
Новости



Наш чат
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Disqus
Facebook
Rambler's Top100