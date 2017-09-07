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Осасуна – Альбасете. Прогноз на матч (07.09.2017)
Дата события: 07 сентября 23:00

Осасуна примет Альбасете в матче 1/64 финала Кубка Испании. Поединок пройдет в Памплоне, поэтому котировки букмекеров не удивительны, а они свидетельствуют от том, что Осасуна явный фаворит встречи. Впрочем, по-другому вряд ли могло быть, ведь Албасете очень плохо начал сезон, набрав в трех турах Сегунды только одно очко, да и опыт у Осасуны больше.


Кстати, сама Осасуна также не слишком здорово начала сезон, в трех стартовых матчах дважды сыграв вничью и уступив на выезде клубу Леонеса. В каждом поединке Осасуна забивала, с высокой долей вероятности результативным для команды окажется и предстоящий матч. Здесь скорее нужно угадать сколько же именно возможностей реализует фаворит, так как и одного забитого мяча при условии игры на ноль хватит Осасуне.


Все-таки предположим, что хозяева смогут отличиться минимум два раза, поразив ворота соперника, например, по разу в каждом из таймов. Не вызовет удивление уверенная виктория хозяев с разницей в 2-3 мяча, хотя такой исход в качестве основного варианта для ставки все же не стоит.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа Осасуны» за высокий коэффициент 1,73 от букмекерской конторы Вильям Хилл.
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