Плишкова – Вандевеге. Прогноз на матч (06.09.2017)

Каролина Плишкова сыграет с Коко Вандевеге в матче ¼ финала Открытого чемпионата США по теннису. Первая ракетка мира на данный момент может подтвердить свой статус фаворита, если выиграет еще три поединка на турнире, хотя и в отдельно взятой встрече представительница Чехии является явным претендентом на победу, а выход в полуфинал для Каролины задача минимум.





Вандевеге столько же лет, сколько и Плишковой, но американка пока только на 22-й позиции, хотя в случае виктории над чешкой, а, соответственно, выхода в полуфинал, Коко поправит положение, переместившись, например, в топ-20 мирового рейтинга.





Ранее Вандевеге преодолела четыре стадии турнира, испытал сложности во встречах с Радваньской и Риск, а вот, например, Жабер и Шафаржову накануне американка обыграла без особых проблем. Подобная статистика и у Плишковой, с той лишь разницей, что ее соперницы были не слишком именитые, в том числе 91-я ракетка мира Брэди на стадии ¼ финала. Предположим, что против более сильной Вандевеге Плишкова испытает трудности и уступит американке хотя бы в одном сете.