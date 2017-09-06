Надаль – Рублев. Прогноз на матч (06.09.2017)

Рафаэль Надаль в четвертьфинале Открытого чемпионата США сыграет с Андреем Рублевым. Для 19-летнего представителя России выход в четвертьфинал уже можно назвать успехом, тем более что Рублев находится лишь на 53-й строчке мирового рейтинга. Его соперник по предстоящей встрече является первой ракеткой мира, поэтому особых шансов добиться успеха в поединке с испанцем у Андрея нет.





Надаль отдавал своим соперникам сеты на прошлых стадиях турнира, но, например, не испытал проблем накануне в матче с Долгополовым, обыграв украинца уверенно – 6:2, 6:4, 6:1. Предположим, что такая же участь ожидает Рублева – он, как и как Долгополов, наиболее мощно проведет второй сет, но безальтернативно уступит в первом и третьем.





Ранее, кстати, Надаль и Рублев никогда не пересекались, хотя связано это, в первую очередь, конечно, с возрастов Андрея. С высокой долей вероятности от матча к матчу будет прогрессировать, но пока ситуация такова, что в противостоянии с титулованным испанцем у Рублева практически нет шансов взять даже один сет. Предположим, что Надаль все-таки выиграет 3:0 по сетам.