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Надаль – Рублев. Прогноз на матч (06.09.2017)
Дата события: 06 сентября 18:00

Рафаэль Надаль в четвертьфинале Открытого чемпионата США сыграет с Андреем Рублевым. Для 19-летнего представителя России выход в четвертьфинал уже можно назвать успехом, тем более что Рублев находится лишь на 53-й строчке мирового рейтинга. Его соперник по предстоящей встрече является первой ракеткой мира, поэтому особых шансов добиться успеха в поединке с испанцем у Андрея нет.


Надаль отдавал своим соперникам сеты на прошлых стадиях турнира, но, например, не испытал проблем накануне в матче с Долгополовым, обыграв украинца уверенно – 6:2, 6:4, 6:1. Предположим, что такая же участь ожидает Рублева – он, как и как Долгополов, наиболее мощно проведет второй сет, но безальтернативно уступит в первом и третьем.


Ранее, кстати, Надаль и Рублев никогда не пересекались, хотя связано это, в первую очередь, конечно, с возрастов Андрея. С высокой долей вероятности от матча к матчу будет прогрессировать, но пока ситуация такова, что в противостоянии с титулованным испанцем у Рублева практически нет шансов взять даже один сет. Предположим, что Надаль все-таки выиграет 3:0 по сетам.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал сетов меньше 3,5» за высокий коэффициент 1,53 от букмекерской конторы 1хбет.
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