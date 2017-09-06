12:49 (+3) 05 September 2017
Логин
Пароль
Регистрация! Забыли пароль?
Торпедо – Локомотив. Прогноз на матч (06.09.2017)
Дата события: 06 сентября 19:00

Торпедо примет Локомотив в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Команды выступают в Западной конференции и после 6-ти сыгранных поединков имеют примерно равные показатели. «Железнодорожники» выиграли на один раз больше торпедовцев, поэтому они и выше в таблице сразу на 5 позиций, хотя преимущество представителей Ярославля составляет всего 3 пункта.


Торпедо вполне может отыграть отставание, тем более предстоящая встреча состоится на льду нижегородцев, да и они выступят в качестве фаворитов. Вот только в прошлых трех очных поединках дома Торпедо оказывался слабее Локомотива, в конце 2016-го и начале 2017-го года команда проигрывала сопернику исключительно со счетом 3:1.


Предположим, что и в предстоящей встрече коллективами будет заброшено 4 шайбы на двоих, вот только вероятность ничьи 2:2 в основное время несколько выше, чем виктория одной из команда 3:1, или, например, 4:0. Скорее всего, игра будет равной, а ее исход не решится, по крайней мере, до последней минуты 3-го периода.

Предлагаем сделать ставку на исход «ни одна из команд не выиграет с разницей в 2 и более шайб» за высокий коэффициент 2,10 от букмекерской конторы Париматч.
Сделать ставку
Новости



Наш чат
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Disqus
Facebook
Rambler's Top100