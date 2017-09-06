Торпедо – Локомотив. Прогноз на матч (06.09.2017)

Торпедо примет Локомотив в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Команды выступают в Западной конференции и после 6-ти сыгранных поединков имеют примерно равные показатели. «Железнодорожники» выиграли на один раз больше торпедовцев, поэтому они и выше в таблице сразу на 5 позиций, хотя преимущество представителей Ярославля составляет всего 3 пункта.





Торпедо вполне может отыграть отставание, тем более предстоящая встреча состоится на льду нижегородцев, да и они выступят в качестве фаворитов. Вот только в прошлых трех очных поединках дома Торпедо оказывался слабее Локомотива, в конце 2016-го и начале 2017-го года команда проигрывала сопернику исключительно со счетом 3:1.





Предположим, что и в предстоящей встрече коллективами будет заброшено 4 шайбы на двоих, вот только вероятность ничьи 2:2 в основное время несколько выше, чем виктория одной из команда 3:1, или, например, 4:0. Скорее всего, игра будет равной, а ее исход не решится, по крайней мере, до последней минуты 3-го периода.