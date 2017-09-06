Кубань – Енисей. Прогноз на матч (06.09.2017)

Кубань примет Енисей в 12-м туре Первого дивизиона России. Гости по предстоящей встрече имеют отличные перспективы занять по итогам чемпионата первое или второе место, что даст возможность попасть в Премьер-Лигу напрямую. Сейчас Енисей располагается на первой строчке, на два пункта опережая самарские Крылья Советов.





Великолепно Енисей играет в последнее время, исключительно побеждая, что дает повод и в предстоявшем поединке ожидать виктории. Тем более и Кубань сейчас явно не находится в своей лучшей форме, например, в трех матчах подряд команда проиграла, тем самым опустившись уже на 14-ю строчку турнирной таблицы.





В апреле этого года в рамках ФНЛ Енисей дома одержал верх над Кубанью 1:0, а вот в октябре 2016-го краснодарский клуб на своем поле выиграл, несмотря даже на пропущенный мяч. Предположим, что не сохранит собственные ворота Кубань в неприкосновенности и сейчас, более того, Енисею по силам отличиться против не самой надежной сейчас в обороне команды 2-3 раза. Прогноз – либо встреча завершится вничью 1:1, либо же Енисей выиграет.