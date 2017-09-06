Аргентина – Венесуэла. Прогноз на матч (06.09.2017)

Аргентина примет Венесуэлу в матче квалификации Чемпионата Мира. В очередной раз в отборочном цикле аргентинцы потеряли очки, накануне сыграв с Уругваем вничью 0:0. Сборная осталась несмотря на такой результат в пятерке лучших, но все же для Аргентины все сейчас довольно шатко.





В предстоящей встрече хозяевам нужно обязательно побеждать, ведь если этого не случиться, Аргентина рискует пропустить вперед Перу, Парагвай или Эквадор, что не очень здорово было бы, мягко говоря, за два тура до окончания квалификации.





Впрочем, Аргентина вряд ли позволит Венесуэле отобрать у себя очки, тем более соперник располагается на последней строчке турнирной таблицы. Дополнительно аргентинцев мотивирует и прошлогодняя ничья с Венесуэлой, что для одной из сильнейших сборных мира считалось считается провалом.





Предположим, что на своем поле Аргентина быстро забьет, а после перерыва будет уже вести у счете уверенно, например, в 2 мяча. Скорее всего, итоговое преимущество фаворита составит 3 мяча, то есть, Аргентина выиграет разгромно.