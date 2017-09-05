Колумбия – Бразилия. Прогноз на матч (05.09.2017)

Колумбия примет Бразилию в матче квалификации Чемпионата Мира. «Селесао» гарантировали себе участие на мундиале, причем в зоне «Южная Америка» бразильцы уже сумели обеспечить первое место, независимо от результатов в оставшихся встречах.





А вот для Колумбии сейчас каждое очко на вес золота. Хоть сборная и занимает вторую строчку турнирной таблицы, рискует в случае неудачи опуститься, например, на 5-ю позицию, ведь плотность команд в очень велика, сразу 7 сборных хотят, а главное могут составить компанию Бразилии.





Не сказать, что Колумбия выглядит фаворитом в этой борьбе, но обыграв Бразилию, она, конечно, таковым станет. Несомненно, колумбийцы постараются добиться виктории в поединке с принципиальным соперником, вот только и Бразилия сделает все возможное, чтобы как минимум не проиграть. Предположим, что поединок окажется не слишком результативным, но голы в нем будут забиты обеими сборными, а едва ли не самый вероятный исход встречи – ничья со счетом 1:1. Именно на него стоит поставить, рискнув, с подстраховкой же выберем другой исход.