Турция – Хорватия. Прогноз на матч (05.09.2017)

Турция примет Хорватию в матче квалификации Чемпионата Мира. Для турок предстоящая встреча имеет определяющее значение, ведь проиграв в ней, сборная лишится шансов выйти на мундиаль, да и ничья команду также явно не устроит.





Вот только победить туркам будет очень сложно, особенно если учитывать продемонстрированный футбол накануне в Харькове – Турция безальтернативно проиграла Украине 2:0, то есть, не создала ни единого момента у ворот соперника, регулярно ошибаясь в обороне.





Хорватия должна разобрать Турцию и обыграть хозяев, несмотря даже на наверняка мощную поддержку сборной. Хорваты лидируют в группе, но в случае ничьи, например, с Турцией, плюс победе Украины или Исландии в параллельной встрече, сборная рискует переместиться на вторую строчку, а как известно, напрямую проходят только лучшие сборные каждой группы. Хорватия имеет высокие шансы оказаться таковой сборной, впрочем, уступив Турции гости могут усложнить значительно для себя ситуацию. Предположим, что Хорватия подобного не допустит и добьется виктории на выезде.