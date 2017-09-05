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Молдова – Уэльс. Прогноз на матч (05.09.2017)
Дата события: 05 сентября 21:45

Молдова примет Уэльс в матче квалификации Чемпионата Мира. Поединок пройдет в Кишинёве, но это не должно останавливать британцев на пути к успеху, а он не случиться, если не выиграть сейчас, а потом и в остальных оставшихся встречах отборочного цикла.


На данный момент валлийцы занимают третью строчку турнирной таблицы, на два очка отставая от Ирландии и на 4 пункта от сборной Сербии. Еще ни разу Уэльс не проиграл, но всего две победы на дают возможности чувствовать себя спокойно за три тура до окончания квалификации. У валлийцев нет другого варианта, кроме как выиграть у Молдовы, впрочем, такая задача вполне выполнима.


Молдова не представляет грозной силы, к тому же в таблице сборная располагается на последней строчке. В очной встрече 2016-го года Уэльс дома разгромил Молдову 4:0, предположим, что на выезде валлийцы добудут более скромную победу, при этом также уверенную, например, 2:0. Исходя из такого прогноза и следует выбирать вариант ставки на игру – отдадим предпочтение менее рискованному.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа Уэльса» за высокий коэффициент 1,42 от букмекерской конторы Париматч.
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