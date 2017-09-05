Лихтенштейн – Испания. Прогноз на матч (05.09.2017)

Лихтенштейн примет Испанию в матче квалификации Чемпионата Мира. Накануне один из фаворитов мундиаля, сборная Франции, не смогла обыграть скромный Люксембург (ничья 0:0), до этого деклассировав Нидерланды 4:0. Испанцы наверняка знают об этом результате, а значит, должны сделать выводы – как играть не нужно. Франция-то действовала здорово, но не слишком ответственно подошла к реализации голевых моментов, за что и поплатилась.





Испания в пролом туре отборочного цикла разгромила дома Италию 3:0, продемонстрировав примерно тот же феноменальный футбол, что и французы. Вот только в предстоящей встрече «Красной фурии» придется несколько сложнее, так как сборная сыграет с Лихтеншетейном на выезде.





Впрочем, это не должно помешать фавориту не только обыграть скромного соперника, но даже разгромить его, не дав Лихтенштейну ни единого шанса. Предположим, что окажется сильнее Испания с сухим счетом, а успешными для фаворита будет как стартовая 45-минутка, так и второй тайм. Скорее всего, итоговое преимущество Испании в счете составит минимум 4 мяча, такой вариант и стоит рассмотреть в качестве ставки.