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Лихтенштейн – Испания. Прогноз на матч (05.09.2017)
Дата события: 05 сентября 21:45

Лихтенштейн примет Испанию в матче квалификации Чемпионата Мира. Накануне один из фаворитов мундиаля, сборная Франции, не смогла обыграть скромный Люксембург (ничья 0:0), до этого деклассировав Нидерланды 4:0. Испанцы наверняка знают об этом результате, а значит, должны сделать выводы – как играть не нужно. Франция-то действовала здорово, но не слишком ответственно подошла к реализации голевых моментов, за что и поплатилась.


Испания в пролом туре отборочного цикла разгромила дома Италию 3:0, продемонстрировав примерно тот же феноменальный футбол, что и французы. Вот только в предстоящей встрече «Красной фурии» придется несколько сложнее, так как сборная сыграет с Лихтеншетейном на выезде.


Впрочем, это не должно помешать фавориту не только обыграть скромного соперника, но даже разгромить его, не дав Лихтенштейну ни единого шанса. Предположим, что окажется сильнее Испания с сухим счетом, а успешными для фаворита будет как стартовая 45-минутка, так и второй тайм. Скорее всего, итоговое преимущество Испании в счете составит минимум 4 мяча, такой вариант и стоит рассмотреть в качестве ставки.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа сборной Испании с форой -4» за высокий коэффициент 1,45 от букмекерской конторы Париматч.
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