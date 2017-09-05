Италия – Израиль. Прогноз на матч (05.09.2017)

Италия примет Израиль в матче квалификации Чемпионата Мира. Для обоих коллективов, как кажется, оставшиеся поединки в отборочном цикле остаются всего лишь формальностью, ведь Италия займет по итогам квалификации второе место и с высокой долей вероятности попадет на мундиаль, а Израиль финиширует в группе на 3-й или скорее на 4-й позиции.





Израиль проиграл в предыдущих трех поединках, и именно поэтому в предстоящей встрече сборная вряд ли рассчитывает обыграть Италию, тем более матч пройдет на поле «Скуадры Адзурры». Конечно, Израиль предпримет попытку забить, например, бросив большие силы в атаку в дебюте встречи, вот только все равно львиную долю матча ситуацию будет контролировать Италия.





Скорее всего, Италия найдет способ раз за разом угрожать воротам хозяев, что рано или поздно приведет к забитым мячам. Год назад в Израиле итальянцы выиграли 3:1, а свой первый мяч они забили на 14-й минуте, на 31-й, кстати, преимущество увеличив. Предположим, что сейчас случиться примерно то же самое.