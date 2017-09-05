Исландия – Украина. Прогноз на матч (05.09.2017)

Исландия примет Украину в Рейкьявике на стадии квалификации Чемпионата Мира. Отборочный цикл близится к своему завершению и для обеих сборных финальный отрезок важно преодолеть без потерь, чтобы обеспечить итоговое первое или второе место в группе.





На данный момент украинцы опережают Исландию на одно очко, но отстают от сборной Хорватии на 2 пункта, впрочем, наверняка у Андрея Шевченко и команды в целом все идет по плану. Украины проиграла в единственной встрече отборочного цикла Хорватии на выезде, что было допустимо, а вот в домашнем поединке против Исландии еще в прошлом году Украина явно настраивалась на викторию, а в итоге поделила очки с соперником. Теперь уступать в гостях украинцам нельзя, а вот ничья при определенных раскладах устроит команду.





Многое будет зависеть от параллельного поединка между Турцией и Хорватией ведь если выиграют хозяева то они вернутся в борьбу за попадание на мундиаль, которая, как показалось после встречи с Украиной накануне (поражение 2:0), не окажется успешной. Если же выиграют хорваты, а Украина, допустим, разойдется миром с Исландией, то судьба первого места будет с высокой долей вероятности решена. Прогноз – Украины все же добьется успеха на выезде с Исландией, учитывая мотивацию, опыт, класс и сегодняшнюю форму.