Австрия – Грузия. Прогноз на матч (05.09.2017)

Австрия примет Грузию в матче квалификации Чемпионата Мира. Австрийцы имеют катастрофически низкие шансы занять по итогам отборочного цикла в своей группе первое или второе место, на данный момент располагаясь на 4-ю строчке с отставанием 5 очков от второй команды.





Накануне Австрия проиграла Уэльсу, что наверняка и окажется в итоге «последним гвоздем в крышку гроба». На своем поле австрийцы, конечно, имеют возможность в какой-то мере реабилитироваться, но вряд ли победа полностью оставит довольными болельщиков сборной.





Что касается Грузии, то она расположилась вслед за Австрией в таблице, отставая от более мощного соперника на 4 очка. Грузины не имеют турнирной мотивации, но впервые в квалификации сборной выиграть бы хотелось, тем более у участника последнего Чемпионата Европы.





Предположим, что грузины сыграют смело, вот только такой стиль игры предполагает голы в свои ворота. Скорее всего, Австрия отличится еще до перерыва, забьют гости и во второй 45-минутке. Прогноз – виктория Австрии со счетом 2:0 или 2:1.