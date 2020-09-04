Северная Ирландия – Чехия. Прогноз на матч (04.09.2017)

Северная Ирландия примет Чехию в матче квалификации Чемпионата Мира. Накануне чехи проиграли сборной Германии на своем поле, тем самым практически на сто процентов лишив себя шансов побороться за выход на мундиаль. На данный момент отставание Чехии от второй позиции, на которой сейчас Северная Ирландия, составляет 7 очков, у Германии, имеющей максимальные показатели, на 12 пунктов больше.





Только победа устроит Чехию в предстоящей встрече, хотя и она не поможет сборной финишировать в итоге в своей группе на второй строчке. Да и обыграть Северную Ирландию на ее поле задача довольно сложная, особенно если учесть, что в предыдущих трех очных поединках между командами фиксировалась ничья 0:0. Такой исход сейчас полностью устроит британцев, а значит, они изберут оборонительный стиль ведения игры.





Впрочем, несмотря ни на ч о как минимум однажды чехи в матче с Северной Ирландией отличаться, скорее это уже случится после перерыва. С таким расчётом и стоит выбирать основную ставку на игру.