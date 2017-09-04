Польша – Казахстан. Прогноз на матч (04.09.2017)

Польша примет Казахстан в матче квалификации Чемпионата Мира. Поляки уверенно лидируют в группе Е, несмотря на разгромное поражение в прошлом туре отборочного цикла от Дании (4:0). Перспективы Польши оказаться в итоге на первом месте, то есть, гарантировать свое участие на Чемпионата Мира, довольно высокие, особенно если учесть, что как минимум в предстоящей встрече команда наверняка не оступится.





Польша явный фаворит матча с Казахстаном, который проваливает квалификацию и не поднимется уже с последней строчки турнирной таблицы. Накануне казахи дома потерпели поражение от сборной Черногории 3:0, явно не меньше пропустит команда от Польши на выезде.





Именно в матче с Казахстаном Польша потеряла единственные очки до встречи с датчанами в гостях. В сентябре прошлого года поляки и Казахстан на поле последних сильнейшего не выявили, хоть Польша владела ощутимым преимуществом, вела по ходу матча 2:0, вот только удержать такой счет фавориту не удалось и он пропустил дважды. Сейчас же Польша не повторит подобных ошибок.