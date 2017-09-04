Германия – Норвегия. Прогноз на матч (04.09.2017)

Германия сыграет с Норвегией в матче квалификации Чемпионата Мира. Немцы имеют максимальные показатели на данный момент, то есть сборная выиграла абсолютно во всех поединках отборочного цикла. Накануне Германия была близка к потере очков, но сумела в гостях все же обыграть чехов, решающий мяч отправив в ворота довольно сильного соперника в концовке встречи.





Норвегия также может считаться неуступчивой сборной, но многое зависит от мотивации самих немцев, ведь если они сыграют на свой максимум, то не оставят шансов Норвегии. А дома Германия вполне может поставить перед собой цель выиграть, возможно, преследуя итоговую цель победить во всех 10-ти матчах отборочного цикла.





В первом круге в гостях немцы деклассировали сборную Норвегии 3:0, подобный результат ожидается и сейчас, но все же оценим перспективы гостей не проиграть разгромно более высокими. Норвегия явно сохраняет мотивация обойти в турнирной таблице Чехию и занять в группе 3-ю строчку, да и накануне норвежцы показали себя с лучшей стороны, обыграв уверенно Азербайджан 2:0.