Англия – Словакия. Прогноз на матч (04.09.2017)

Англия примет Словакию в центральном матче группы F квалификации Чемпионата Мира. На данный момент сборные занимают 1- е и 2-е место соответственно и между ними два очка, то есть, в случае победу в предстоящей встрече словаки обойдут англичан.





Вот только такой исход не слишком вероятен, учитывая, что Англия сыграет на своем поле, да и в очных поединках никогда «родоначальники футбола» словакам не уступали. Матч прошлого гола в Словакии оказался за гостями, реализовавшими один из моментов уже в компенсированное арбитром время.





В общем же Словакия далеко не подарок и Англии придется выложиться на максимум, чтобы добиться виктории. Но устроит Англию и ничья, очем не стоит забывать, следовательно, хозяева уж слишком рисковать в случае чего не станут, что предполагает невысокое количество забитых мячей. Скорее всего, «верх» в поединке пробит не будет, а в качестве основного прогноза на игру все-таки выделим вариант с подстраховкой – в матче Англии и Словакии соперники на двоих не забьют более трех мячей.