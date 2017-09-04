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Англия – Словакия. Прогноз на матч (04.09.2017)
Дата события: 04 сентября 21:45

Англия примет Словакию в центральном матче группы F квалификации Чемпионата Мира. На данный момент сборные занимают 1- е и 2-е место соответственно и между ними два очка, то есть, в случае победу в предстоящей встрече словаки обойдут англичан.


Вот только такой исход не слишком вероятен, учитывая, что Англия сыграет на своем поле, да и в очных поединках никогда «родоначальники футбола» словакам не уступали. Матч прошлого гола в Словакии оказался за гостями, реализовавшими один из моментов уже в компенсированное арбитром время.


В общем же Словакия далеко не подарок и Англии придется выложиться на максимум, чтобы добиться виктории. Но устроит Англию и ничья, очем не стоит забывать, следовательно, хозяева уж слишком рисковать в случае чего не станут, что предполагает невысокое количество забитых мячей. Скорее всего, «верх» в поединке пробит не будет, а в качестве основного прогноза на игру все-таки выделим вариант с подстраховкой – в матче Англии и Словакии соперники на двоих не забьют более трех мячей.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча меньше 3» за высокий коэффициент 1,45 от букмекерской конторы 1хбет.
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