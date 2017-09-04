Армения – Дания. Прогноз на матч (04.09.2017)

Армения примет Данию в матче квалификации Чемпионата Мира. Накануне датчане одержали важнейшую победу над Польшей, тем самым не позволив оторваться Черногории в борьбе за итоговое второе место.





Армения не имеет уже перспектив оказаться второй в турнирной таблице, но, конечно, команда не теряет мотивацию. На своем поле Армения постарается победить, несмотря даже на более серьезную турнирную мотивацию соперника. Многое будет зависеть от той стратегии игры, которую изберут армяне, ведь если они сыграют в атакующем стиле, то не исключен здесь крупный счет в итоге, например даже в пользу гостей.





В сентябре прошлого года дома Дания выиграла 1:0, то есть, испытала некоторые сложности в поединке с Арменией. Кстати, до этого очные встречи также не радовали обилием забитых мячей, а матчи именно в Армении не оказывались результативными для хозяев. Учитывая все «за» и «против», все-таки стоит рассмотреть вариант ставки на исходы «меньше», а именно «низ», тем более за него дают практически все букмекерские конторы довольно существенные коэффициенты. Прогноз – ничья 1:1 или минимальная виктория Дании 1:0.