Азербайджан – Сан-Марино. Прогноз на матч (04.09.2017)

Азербайджан примет Сан-Марино в матче квалификации Чемпионата Мира. Это, конечно, не центральная встреча игрового дня, но победа в ней важна для каждой сборной, ведь Азербайджан при определенных обстоятельствах может переместиться на третью позицию в турнирной таблице, а Сан-Марино набрать первые очки.





На выезде Азербайджан выиграл у Сан-Марино 1:0, что было вполне предсказуемо, так как команда превосходит значительно своего соперника. Дома с высокой долей вероятности Азербайджан добьется более уверенной победы, например, разгромив Сан-Марино 3:0.





Букмекеры явное предпочтение отдают Азербайджану, ожидая именно такого преимущество в счете, о котором сказано выше. Действительно, хозяева наверняка приблизятся к отметке три забитых мяча, а вот пропустить команда не должна, так как Сан-Марино на протяжении всего поединка будет обороняться.





Предположим, что Азербайджан выиграет в предстоящей встрече как стартовую 45-минутку, так и второй тайм, с учетом такого прогноза и ставка на игру.