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Азербайджан – Сан-Марино. Прогноз на матч (04.09.2017)
Дата события: 04 сентября 19:00

Азербайджан примет Сан-Марино в матче квалификации Чемпионата Мира. Это, конечно, не центральная встреча игрового дня, но победа в ней важна для каждой сборной, ведь Азербайджан при определенных обстоятельствах может переместиться на третью позицию в турнирной таблице, а Сан-Марино набрать первые очки.


На выезде Азербайджан выиграл у Сан-Марино 1:0, что было вполне предсказуемо, так как команда превосходит значительно своего соперника. Дома с высокой долей вероятности Азербайджан добьется более уверенной победы, например, разгромив Сан-Марино 3:0.


Букмекеры явное предпочтение отдают Азербайджану, ожидая именно такого преимущество в счете, о котором сказано выше. Действительно, хозяева наверняка приблизятся к отметке три забитых мяча, а вот пропустить команда не должна, так как Сан-Марино на протяжении всего поединка будет обороняться.


Предположим, что Азербайджан выиграет в предстоящей встрече как стартовую 45-минутку, так и второй тайм, с учетом такого прогноза и ставка на игру.

Предлагаем сделать ставку на исход «Азербайджан выиграет оба тайма» за высокий коэффициент 1,70 от букмекерской конторы 1хбет.
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