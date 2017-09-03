Франция – Люксембург. Прогноз на матч (03.09.2017)

Франция примет Люксембург в матче квалификации Чемпионата Мира. Оступившись в поединке со Швецией, французы все равно продолжили оставаться главным фаворитом группы и уже в следующем туре финалист прошедшего Евро вернул себе лидерство, деклассировав сборную Нидерландов 4:0.





Если уж «оранжевые» ничего не смогли поделать с атакующим напором Франции, то что уж говорить о перспективах скромного Люксембурга не пропустить менее 4-х мячей и не проиграть разгромно. Конечно, французы, сыграй они с тем же настроением, что и накануне с Голландией, не оставят камня на камне от Люксембурга, не вызовет удивление даже виктория фаворита с разницей, например, 7 мячей.





Несколько дней назад Люксембург обыграл Беларусь 1:0 и этого уже вполне достаточно, чтобы не считать очередной отборочный цикл провальным. А тем более у сборной в активе уже 7 забитых мячей, что при 17-ти пропущенных кажется великолепным показателям. Франция, предположим, статистику Люксембургу испортит значительно. Прогноз – победа хозяев 7:0.