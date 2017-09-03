Латвия – Швейцария. Прогноз на матч (03.09.2017)

Латвия сыграет со Швейцарией в матче квалификации Чемпионата Мира. Прибалтийская сборная провалилась в отборочном цикле, причем это уже можно сказать, так как команда, например, была бита Фарерскими островами и сейчас находится в турнирной таблице не то, чтобы ниже их, а еще и ниже Андорры.





Последняя строчка Латвии, а также выступление сборной в том числе в товарищеских поединках второй половины 2016-го и всего 2017-го года, предопределило котировки букмекерских контор. Понятно, что и так бы фаворитом читались швейцарцы, но сейчас на их успех коэффициент и вовсе близок к отметке 1,30. А между прочим латыши уже отбирали очки у Швейцарии в отборочном цикле – в 2009-м году в Латвии была зафиксирована между командами результативная ничья 2:2.





Предположим, что в предстоящей встрече обилия голов не случиться, хотя многое зависит от стратегии на игру сборной Латвии, а она может быть заточена на атаку. Вот только тогда хозяева в очередной раз рискуют проиграть разгромно, позволив сопернику пользоваться пространством на своей половине поля.