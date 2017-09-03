Греция – Бельгия. Прогноз на матч (03.09.2017)

Греция примет Бельгию в матче квалификации Чемпионата Мира. Довольно давно греки уже не учувствовали в главных турнирах двухлетия среди сборных, но сейчас они имеют возможность пробиться на мундиаль, правда, скорее через стыковые поединки.





Бельгия уверенно лидирует в группе Н, набрав на 6 пунктов больше, чем Греция. Далее расположились сборные Боснии и Герцеговины, а также Кипр, причем обе команды в случае побед в параллельных встречах с довольно слабыми соперниками, плюс неудачи греков в матче с Бельгией, окажутся выше или, по крайней мере, станут вровень.





То есть, Греции ни в коем случае нельзя терять очки с Бельгией, а сделать это даже на своем поле будет проблематично, так как бельгийцы действуют в отборочном цикле очень уверенно, лишь однажды не сумев победить. Кстати, отобрали очки у фаворитов группы именно греки, на выезде сыграв с Бельгией 1:1.





Предположим, что Бельгия на выезде использует больше возможностей забить, чем в домашней встрече, вот только и пропустить от мотивированных греков можно, несмотря даже на два мяча в пассиве за всю квалификацию.