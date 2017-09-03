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Венгрия – Португалия. Прогноз на матч (03.09.2017)
Дата события: 03 сентября 21:45

Венгрия примет Португалию в матче квалификации Чемпионата Мира. Располагаются на второй и третьей строчках турнирной таблицы группы В, и действующие чемпионы Европы опережают соперника на 8 очков, то есть, особых надежд у Венгрии подняться выше нет.


Тем более Португалия выглядит очень здорово, выиграв в 6-ти поединка отборочного цикла подряд, а отличившись сразу 27 раз. В предстоящей встрече Португалия настроена только на победу, которая ей нужна по причине отставания от сборной Швейцарии, не терявшей пока очков в квалификационном раунде.


У Венгрии в пассиве три поражения, в том числе она была юита португальцами на выезде в марте со счетом 3:0. Чуть более года назад сборные пересеклись на Евро и тогда на групповой стадии была зафиксирована ничья 3:3. То есть, Португалия дважды подряд сыграла с Венгрией результативно, наверняка и сейчас команда забьет, даже если и в итоге и не выиграет встречу, что маловеротяно.


Прогноз – Португалия выиграет с разницей в 1 или 2 мяча, имея преимущество как в первом тайме, так и во второй 45-минутке. А в качестве ставки все же выберем вариант на голы в обе стороны.

Предлагаем сделать ставку на исход «обе команды забьют» за высокий коэффициент 2,15 от букмекерской конторы Винлайнбет.
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