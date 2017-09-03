Нидерланды – Болгария. Прогноз на матч (03.09.2017)

Нидерланды сыграют с Болгарией в матч квалификации Чемпионата Мира. «Оранжевым» обязательно нужно добывать победу на своем поле, ведь не выиграв, сборная останется на 4-й строчке турнирной таблицы и наверняка распрощается с возможностью побороться за выход на мундиаль.





Нидерланды уступают 2 очка Болгарии и на 3 пункта отстают от Шведов, которые накануне уступили как раз-таки болгарам в результативной встрече (3:2). Поединок с участием «оранжевых» также оказался богатым на забитые мячи, вот только поражали ворота в матче Франция – Нидерланды только хозяева, разгромив гостей 4:0.





Нидерланды переживают не лучшие времена, но все равно сборная котируется выше Болгарии. Да, на выезде голландцы потерпели поражение от соперника со счетом 2:0, уступила команда и до этого в товарищеской встрече, вот только это не дает повод не верить в успех Нидерландов на своем поле в ситуации, когда виктория необходима. Предположим, что хозяева выиграют, хоть и не без труда, например, в 2 мяча.