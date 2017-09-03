Беларусь – Швеция. Прогноз на матч (03.09.2017)

Беларусь примет Швецию в матче квалификации Чемпионата Мира. Команды проиграли соперникам накануне, причем белорусы уступили сборной Люксембурга, что, конечно, просто провальный результат. Но Швеция потерпела еще более болезненное фиаско, так как скандинавы проиграли своему прямому конкуренту в борьбе за выход на мундиаль – Болгарии.





А между прочим, до поединка с болгарами Швеция была выше даже французов имела некоторые шансы в итоге финишировать первой в группе. Сейчас же такая вероятность катастрофически низкая, не опуститься бы вовсе на 3-ю или даже 4-ю строчку, на которой сейчас Нидерланды.





Конечно, на выезде против Беларуси Швецию устроит только победа и она будет добыта фаворитом, если команда найдет способ регулярно создавать опасные моменты у ворот соперника, выбравшего оборонительный стиль ведения игры. Предположим, что Беларусь не позволит ничего сопернику в стартовые 20 минут, но затем Швеция найдет лазейки для взятия ворот и отличится хотя бы однажды в промежуток между 30-й и 60-й минутами.