Хорватия – Косово. Прогноз на матч (02.09.2017)

Хорватия примет Косово в матче квалификации Чемпионата Мира. Осенью хорваты в дебютной очной встрече с географическим соседом на его поле оказался сильнее скромного по футбольным меркам соперника 6:0, подобный результат можно ожидать и в Загребе.





Косово забивала в предыдущих двух поединках отборочного цикла, но отличиться против Хорватии сборной не удастся, так как хорваты очень здорово действуют в обороне, в 6-ти матчах пропустив только дважды. А вот хозяева отправят в сетку ворот соперника наверняка минимум 5-6 мячей – именно с разницей в 5 голов, по мнению специалистов, должно оказаться итоговое преимущество Хорватии. Рискнем предположить даже, что фаворит выиграет еще крупнее и не пропустит от Косово, а в стартовой 45-минутке поразит ворота соперника трижды.





Если выбирать вариант для ставки, то это поединок кажется именно тем, в котором стоит рисковать. Ну очень уж Косово выглядит плохо, тогда как Хорватия переживает едва ли не лучшие времена за последние годы, по крайней мере, что касается глубины и звездности состава.