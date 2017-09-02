Уэльс – Австрия. Прогноз на матч (02.09.2017)

Уэльс примет Австрию в матче квалификации Чемпионата Мира. Команды сейчас находятся не в лучшем положении, в своей группе располагаясь на третьем и четвертом месте соответственно с четырехочковым отставанием от лидирующих сербов и ирландцев.





Кажется, что только один из коллективов будет иметь реальные шансы составит конкуренцию вышеперечисленным сборным, судя по котировкам букмекеров, более реальные перспективы у валлийцев, которые примут Австрию на своем поле.





В гостях Уэльс не владел инициативой, но сумел до перерыва отличиться дважды, чего хватило для итоговой ничьи. Счет 2:2 вряд ли возможен сейчас, ведь открыто, по крайней мере, до определенного момента, не станет действовать ни одна из сторон. Предположим, что первый забитый мяч кардинально поменяет ситуацию на поле, а при таком раскладе вторая половина встречи окажется результативнее первой.





Уэльс на правах хозяев все-таки должен открыть счет в матче, скорее всего, случиться это в концовке первого тайма, либо уже во второй половине игры. С учетом такого прогноза и ставка на матч.