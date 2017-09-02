Украина – Турция. Прогноз на матч (02.09.2017)

Украина примет Турцию в матче квалификации Чемпионата Мира. В турнирной таблице группы I команды занимают на данный момент 4-е и 3-е место соответственно, на два очка отставая от Исландии и Хорватии. Победа в предстоящей встрече значительно увеличила бы шансы на итоговое место в топ-2 лучших, а вот поражение практически лишит реальных возможностей либо Украину, либо Турцию побороться за выход на мундиаль.





В Турции сборные еще осенью разошлись миром 2:2, но Украина оставила более приятное впечатление и даже вела 2:0 по ходу встречи, вот только отдала рановато преимущество туркам. На своем поле Украина подобного не должна допустить, тем более сборная выступит в качестве фаворита.





Предположим, что именно украинцы заберут инициативу себе в первом тайме, и если хозяева не смогут отличиться до перерыва, то поединок рискует оказаться безрезультативным. Многое решит именно ход игры в стартовой 45-минутке, вряд ли кардинальным образом что-то изменится после перерыва. Для подстраховки здесь следует выбрать вариант, при котором возможен возврат.