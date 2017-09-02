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Украина – Турция. Прогноз на матч (02.09.2017)
Дата события: 02 сентября 21:45

Украина примет Турцию в матче квалификации Чемпионата Мира. В турнирной таблице группы I команды занимают на данный момент 4-е и 3-е место соответственно, на два очка отставая от Исландии и Хорватии. Победа в предстоящей встрече значительно увеличила бы шансы на итоговое место в топ-2 лучших, а вот поражение практически лишит реальных возможностей либо Украину, либо Турцию побороться за выход на мундиаль.


В Турции сборные еще осенью разошлись миром 2:2, но Украина оставила более приятное впечатление и даже вела 2:0 по ходу встречи, вот только отдала рановато преимущество туркам. На своем поле Украина подобного не должна допустить, тем более сборная выступит в качестве фаворита.


Предположим, что именно украинцы заберут инициативу себе в первом тайме, и если хозяева не смогут отличиться до перерыва, то поединок рискует оказаться безрезультативным. Многое решит именно ход игры в стартовой 45-минутке, вряд ли кардинальным образом что-то изменится после перерыва. Для подстраховки здесь следует выбрать вариант, при котором возможен возврат.

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал голов сборной Турции меньше 1» за высокий коэффициент 1,48 от букмекерской конторы 1хбет.
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