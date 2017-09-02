Испания – Италия. Прогноз на матч (02.09.2017)

Испания примет Италию в матче квалификации Чемпионата Мира. Конечно, это центральная встреча игрового дня, ведь сойдутся непримиримые соперники, которые всегда котируются высоко, да и в своей группе сборные лидируют, набрав абсолютно равное количество очков.





Именно Испания с Италией разыграют прямую путевку на мундиаль, то есть, предстоящий поединок на «Сантьяго Бернабеу» наверняка окажется решающим. В нем не имеет права оступиться ни одна из сторон, впрочем, если проиграет Италия, никто особо не будет критиковать «Скуадру Адзурру», ведь на чужом поле она выступит в качестве аутсайдера.





Испания хотела бы взять реванш за поражение на последнем Чемпионате Европы от Италии со счетом 2:0. Этого не удалось сделать в гостевой встрече квалификации Чемпионата Мира, которая была сыграна в октябре, но ест ь все предпосылки к тому, что выиграет Испания дома.





Италия как обычно здорово действует в обороне, Испания это прекрасно понимает, а значит, постарается не доводить матч до того момента, когда забить, обычно, сложнее – при счете 0:0 или 1:1 и замедленной игре. Скорее всего, Испания постарается отличиться в стартовой 45-минутке, бросив все силы для достижения такой цели.